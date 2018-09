Milan, Gattuso: "Squadra dai due volti, con un errore subentra la paura"

Al termine di Milan-Atalanta, l'allenatore rossonero Gennaro Gattuso ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "In queste prime giornate di campionato siamo stati una squadra dalla doppia faccia, con un primo tempo così bello poi non ti puoi permettere un finale del genere. Appena sentiamo la stanchezza non siamo più in partita dal basso, così nascono le palle perse e non vinci più i rimpalli e tutti i palloni vaganti. La squadra ha iniziato a non salire bene e poi il risultato è quello che vedete. Si tocca con mano che abbiamo difficoltà di prestazione per novanta minuti".

SuI momenti di difficoltà nelle partite.

"Non basta essere belli per saper giocare a calcio. Oggi abbiamo giocato meglio che contro la Roma, uscivamo sempre bene palla al piede ma non basta. Serve la lettura, lavorare più duro quando si soffre e gli episodi ci stanno condannando. Abbiamo dei cali troppo forti, serve continuità in ciò che facciamo".

Sull'ingresso di Bakayoko.

"Ho scelto lui perché volevo più forza e più gamba, magari meno tecnica ma più quantità. Ma serve essere corti di collettivo, come nel primo tempo in cui stavamo tutti in venti metri. Quando invece fatichiamo a salire, diventiamo piatti e spariamo dal campo dando proprio l'impressione di subire. Questione di mentalità e di credere in ciò che facciamo. Facciamo buone cose ma non le portiamo a termine".

Sulla fase difensiva.

"Ci può stare che l'Atalanta ti metta un po' lì e nel primo tempo non l'avevano mai vista. Poi i cambi hanno portato velocità e forza fisica, mettendoci in difficoltà e abbiamo smesso di lavorare allo stesso modo. Ho l'impressione che al primo errore subentri la paura ma non deve essere così, serve continuare a lavorare come stavamo facendo in precedenza. Serve capire in fretta perché più passano le partite e più diventa difficile".