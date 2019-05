© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della settimana appena trascorsa a Milanello: "Ci siamo allenati bene, è stata una settimana in cui ho sentito tante inesattezze e tante robe sbagliate. La decisione del ritiro l'ho presa io e la società mi ha appoggiato, ho visto una squadra incazzosa e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Il ritiro non è il massimo, ma abbiamo il dovere di assumerci la responsabilità di tutto", ha detto il tecnico del Milan in vista della sfida con il Bologna.