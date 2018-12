© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo il pari a reti bianche del Milan sul campo del Frosinone: "Abbiamo sbagliato il primo tempo, la squadra era lunga, sulle seconde palle non andava mai a contrasto. Abbiamo difeso male e non abbiamo tenuto bene il campo. Primo tempo da rivedere, abbiamo regalato quarantacinque minuti. Il secondo tempo è stato diverso. Venivamo da un periodo in cui stavamo facendo fatica. La cosa più preoccupante è non arrivarci, le occasioni ci sono ma ci arriviamo senza veleno e con poca lucidità. La squadra non è serena e gli interpreti stanno giocando con il freno a mano tirato. Dobbiamo trovare serenità ed essere più brillanti. Parlo tutti i giorni con la dirigenza, abbiamo una proprietà lontana che è rappresentata da Leonardo e Maldini. Ogni allenatore sa che senza i risultati può succedere qualcosa, mi sento tranquillo, fa parte del mio lavoro e lo so benissimo".