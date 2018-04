Milan, Gattuso: "Squadra senza anima, bisogna cambiare registro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko rimediato contro il Benevento, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Deluso dal risultato?

"Si tocca con mano che siamo una squadra in grande involuzione, senza anima e quando si gioca anima si fanno queste figuracce. Bisogna prendersi le responsabilità e il primo devo essere io, le scusanti possono starci ma bisogna cambiare registro perché quando si gioca contro una squadra come il Benevento, che gioca bene, non possiamo pensare di affrontarla senza ardore agonistico, senza anima, il problema è questo. Il Milan ora è una squadra che crea ma non ha la forza mentale per far male agli avversari, il nostro problema è questo, bisogna chiedere scusa ai tifosi e assumersi le nostre responsabilità, il perché vestiamo una maglia storica".



Sull'involuzione?

"L'involuzione si vede a livello agonistico, quando andavamo a sviluppare le azione, le interpretazioni erano tutte sbagliate, gli attaccanti non attaccavano lo spazio, niente profondità, i segnali in settimana sono buoni ma poi da un po' di tempo a questa parte è una squadra che crea ma è vuota, non solo fisicamente ma anche mentalmente".

Senza anima?

"In questo momento si tocca con mano che siamo in difficoltà, che facciamo fatica, subiamo gli avversari senza che fanno qualcosa di straordinario, vedo i giocatori non liberi di testa, è il nostro problema".

Non poter inseguire più il sogno Champion ha significato qualcosa?

"Noi ci stiamo giocando ancora qualcosa di importante, ci sono tante squadre che lottano per l'Europa League. Abbiamo fatto tre mesi incredibili ma il problema non sono gli obiettivi, non ci possiamo permettere di subire una sconfitta così. Quasi tutta la squadra non gioca tranquilla, si vede che non è serena”.

Mancano i gol?

"Sono i movimenti che tante volte non vengono fatti, i fuorigioco, mai un movimento che un attaccante allungava, altre volte lo facevano tutti e due, poca presenza in area, sono anche giovani e soffrono il fatto di non riuscire a fare gol e giocano con tensione addosso".

Sul lavoro da fare?

“Ci sta un calo, in questi mesi abbiamo speso tanto. Ci manca tanto un giocatore come Calhanoglu, ieri Suso non si è allenato per la febbre. In questo momento non stiamo attraversando un grande momento, diamo la sensazione di giocare senza la giusta veemenza. Dobbiamo fare qualcosa in più, diamo sensazione di non essere squadra. Da parte mia c’è grande amarezza, abbiamo il dovere di migliorare subito per raggiungere il nostro obiettivo. Non ho visto la voglia e il senso di appartenenza che ho visto negli ultimi mesi”.