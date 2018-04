Milan, Gattuso striglia Bonucci: "Pensi a fare il capitano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strigliata di Gennaro Gattuso a Leonardo Bonucci nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l'Inter. Così l'allenatore del Milan ha commentato le dichiarazioni del difensore rossonero dopo il ko contro la Juventus: "Bonucci in questo momento deve fare il calciatore, non ha bocca su chi arriverà e su chi andrà via. Bonucci deve fare il capitano, le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Quando giocavo io la società decideva i calciatori da comprare, l'allenatore faceva il suo compito. Ora bisogna pedalare, bisogna migliorare sulla concentrazione. Non bisogna mollare, non voglio sentir parlare di 23enni e 24enni. Sanno come la penso, quale calcio mi piace. Non voglio vedere nessuno che si offende, ho parlato con Çalhanoğlu e ora è tutto rientrato. Durante la partita bisogna correre e non discutere, a fine gara ne parliamo. Bisogna correre e ragionare con una sola testa".

In chiusura di conferenza stampa, Gattuso è poi voluto tornare su questo passaggio: "Non voglio che vengano strumentalizzate, facciamo chiarezza. Non voglio che si dica che decida lui all'interno del Milan. In pochi hanno la mentalità di Leonardo e le sue parole, in quel momento, ci stanno. Abbiamo uno staff, i dirigenti e una società intera, dunque è giusto mettere i puntini sulle i. Ad avercene di ragazzi come lui in campo e negli spogliatoi".