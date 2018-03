Milan, Gattuso su Allegri: "Max aveva ragione, gli ho chiesto scusa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, parla così in conferenza stampa del suo rapporto con Massimiliano Allegri, che ha avuto come tecnico ma non solo: "E' stato un mio ex compagno, mi ha sempre rispettato, mi ha sempre dato i premi, mi ha trattato come un giocatore vero, non l'ho mai dimenticato. Lo ringrazio anche come allenatore. Venivo da un infortunio, per un anno e mezzo non ero me stesso, non ero il giocatore che ero prima, arrancavo. Max aveva ragione, ci siamo chiariti, gli ho chiesto scusa. E da due/tre anni a questa parte c'è un grandissimo rapporto, c'è grande amicizia e rispetto. Ho lasciato il Milan perché era finita un'epoca, gli invidio la bravura, quando vai a studiare la Juve non ci capisci nulla. Vuol dire avere grande conoscenza e grande staff. Ha grandi giocatori ma è migliorato tanto, è diventato un grandissimo allenatore".