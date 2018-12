© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In merito al momento di Calhanoglu, Rino Gattuso ha spiegato in conferenza stampa: "A Frosinone l'ho messo a fare il quinto perché eravamo in difficoltà. Ha sbagliato ma non si è nascosto, è uscito fuori, ha chiesto palla. Non sta giocando ai suoi livelli, come Castillejo, Cutrone, Higuain... Finché io sarò allenatore Calhanoglu rimarrà qua, per me è un giocatore fondamentale. Nei momenti di difficoltà bisogna dar fiducia a tutti i giocatori, specialmente Calhanoglu".