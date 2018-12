Nel corso della conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso ha parlato anche di Andrea Conti. "Se lo merita, manca solo l'utimo step. E' un giocatore ritrovato ora bisogna dare la possibilità di giocare, ma deve migliorar nell'uno contro uno, mi è piaciuto come si è comportato. Abbiamo fatto un lavoro specifico con lui e Castillejo che lo puntava, sta a me decidere la partita giusta per buttarlo dentro. Ma non sente più dolori".