© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mal di pancia o no? Patrick Cutrone, con l'arrivo di Piatek, ha perso ulteriore spazio in casa Milan rispetto all'inizio della stagione. Da lì, i tanti rumor di mercato, col Torino sulle tracce del giovane attaccante rossonero. In conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Sassuolo, il tecnico Gennaro Gattuso ha parlato proprio di Cutrone: "Deve lavorare. È entrato con Atalanta e Empoli, è penalizzato dal fatto che giochiamo solo con un attaccante, ma nel calcio il lavoro paga, per me quando un giocatore sta col muso vuol dire che ci tiene, ha il fuoco dentro. Mi piace quando un giocatore non è contento perché vuole fare di più. Ma lui ha rispetto di tutto".