Milan, Gattuso su Donnarumma: "Ieri l'ultima volta che nomino Reina"

© foto di Insidefoto/Image Sport

A dirla tutta, Pepe Reina, nella conferenza stampa di ieri, non era stato nominato. Almeno non direttamente, per quanto il riferimento alla trattativa col portiere spagnolo fosse evidente nelle parole di Gennaro Gattuso. Questa sera l’allenatore del Milan, chiamato a commentare la topica di Gianluigi Donnarumma, ha invece chiamato direttamente in causa il portiere spagnolo. E il legame tra l’errore e il caso di mercato è praticamente certificato: "Ieri è stata l'ultima volta che ho nominato in conferenza il nome di Reina. È un ragazzo giovane che sta vivendo qualcosa di particolare: da parte mia ci vuole solo affetto e vicinanza. E ci sarà".