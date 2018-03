Milan, Gattuso su Kalinic: "Ha capito, Mirabelli dice il vero su di lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato così di Nikola Kalinic, tornato a disposizione dopo la mancata convocazione avvenuta due settimane fa contro il Chievo Verona: "E' venuto un giorno prima, si è allenato da solo. Kalinic lo stimo molto, Mirabelli dice la verità, è un giocatore che ci può dare ancora tanto, è un giocatore importante. Devo tirare fuori il massimo dai giocatori. In quel momento non si è allenato in modo corretto, le regole sono uguali per tutti. Il giocatore ha capito e si è messo a disposizione".