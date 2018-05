Milan, Gattuso su Suso: "Non vuole andare via, il problema è la clausola"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato anche di Suso e del futuro dello spagnolo, che salterà la gara di domani contro la Fiorentina per una lesione muscolare. "Non vuole andare via, il suo problema è la clausola. Ma lui non ha mai detto che vuole andare via, con lui ho parlato e si trova benissimo".