Milan, Gattuso su Zapata: "La società ha proposto il rinnovo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Su Cristian Zapata Gennaro Gattuso non ha novità. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa circa la permanenza del difensore colombiano in rossonero: "Non ho notizie sul suo rinnovo. La società ha proposto un anno di rinnovo e lui deve decidere, ma chiedete a Leonardo e Maldini. Sta provando delle cose, potrebbe tornare in gruppo settimana prossima".