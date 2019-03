Milan, Gattuso sul 2° posto: "Cambia poco. E il Napoli ha qualcosa in più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa di presentazione del derby, ha parlato anche della possibilità di agganciare il Napoli al secondo posto in classifica. Queste le parole del tecnico del Milan: "Dobbiamo arrivare in Champions, ora se arriviamo secondi o quarti cambia poco. Il Napoli ha un vantaggio ampio e ha una squadra forte, non voliamo troppo alto. Il Napoli ha qualcosa in più di noi e lo sappiamo. Ancelotti ha fatto molto turnover e hanno molti giocatori, per il Napoli la Coppa non è un problema. Siamo lontani da loro".