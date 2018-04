Milan, Gattuso sul rinnovo: "O siamo tutti sicuri o si aspetta la fine"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia del derby, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso s'è così espresso sul rinnovo del contratto: "Non è un problema, se ne parla. In questo momento non voglio parlarne, per me è stata una grande possibilità. La società mi ha dato una squadra competitiva, stiamo lavorando. Non mi piace stare lì a perdere del tempo, a parlare quando c'è un lavoro da finire. O siamo tutti sicuri, altrimenti si aspetta e alla fine si fanno i conti. Al momento la priorità è il club, fare punti. La priorità non è il contratto di Gattuso. Se sono convinto? Sono nato convinto! Mi sento il presidente, capo ultras, magazziniere e allenatore; quando si perde mi brucia. Sono mancato 4-5 anni da Milanello e mi è stata data una grande chance. Sento responsabilità, non voglio che le energie e le chiacchiere si concentrino sul mio contratto".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.