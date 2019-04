Milan, Gattuso sul suo futuro: "Le parole di Maldini le avete ascoltate?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Le parole di Maldini le avete ascoltate? Sono contento e ho due anni di contratto, l'obiettivo è tornare in Champions. Le chiacchiere sono da bar". Così Gennaro Gattuso sul futuro, rispondendo alle domande dei giornalisti anche riguardo il possibile interesse della Roma nei suoi confronti. Queste le sue parole al riguardo: "Non sento Totti da 4-5 mesi a questa parte, l'ho chiamato al compleanno, ho ancora due anni di contratto e devo tanto a questa società. Non credete a queste cose qui".

