Milan, Gattuso sulla Champions: "Ci crederò fino alla matematica"

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, parla così in conferenza stampa della corsa al quarto posto e quindi alla prossima Champions: "Finché la matematica non ci condanna noi ci crediamo sempre, allo stesso tempo pensiamo a consolidare il posto in Europa League. Ci sono Atalanta, Samp e Fiorentina dietro di 4 punti, pensiamo gara dopo gara".