Milan, Gattuso: "Suso? Segna poco perché si sacrifica nelle due fasi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Milan Gennaro Gattuso, intervistato da Rai Sport, ha commentato così il pari di oggi col Napoli: "Donnarumma? Tutti parlano della parata nel finale, ma Gigio oggi ha fatto una prestazione di assoluto livello. Abbiamo offerto a livello generale una buona prova, non solo in difesa dove Musacchio e Zapata hanno risposto alla grande. Ce la siamo giocata contro una grandissima squadra, creando anche le nostre occasioni. Si è vista una bella partita, il Milan ha fatto quello che doveva fare. Sono contento per la gara dei miei ragazzi. Cosa manca? La coperta è corta, in questo momento dobbiamo lavorare come collettivo. Sappiamo che ancora siamo al di sotto delle big, ma siamo sulla strada giusta. Negli scontri diretti il mio Milan ha perso solo con la Juventus. Pochi gol Suso? Deve fare le due fasi. Perde tante energie e arriva poi al tiro con poca brillantezza. Costruiamo tanto, ma arriviamo in porta molto stanchi. Suso, così come gli altri, fa 10-11 km a partita".