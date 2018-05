Milan, Gattuso tiene tutti sulla corda: maggio decisivo per il futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quattro partite per chiudere al meglio la stagione. Il calendario dice che domani il Milan affronterà l’Hellas Verona a San Siro, gara che non si può steccare per non perdere contatto con il sesto posto ma soprattutto per non ricadere nella stessa trappola in cui è sprofondata la squadra con il Benevento. Il pensiero però è rivolto alla sfida con la Juve mercoledì prossimo a Roma. La finale con la Juve può rappresentare lo spartiacque della stagione, novanta minuti che segneranno in modo indelebile la prima annata cinese del club. Sarà una stagione positiva con una coppa in bacheca e la qualificazione alla prossima Europa League, o negativa con l’ennesimo ko e il timore di perdere anche l’accesso direttore all’Europa? Il match con la Juve vale tantissimo per i rossoneri, e inevitabilmente il pensiero della squadra va a quella sfida. Inoltre il Milan vuole vendicare il ko di due anni fa proprio all’Olimpico contro la Roma quando la squadra di Brocchi perse solo ai tempi supplementari dopo una buona prestazione.

Gattuso però dovrà essere bravo a scandire il tempo, oggi si pensa al Verona e da sabato sera si penserà alla Juve. Il match con il Verona non può essere sottovalutato, perché il Milan ha dimostrato che può vincere con chiunque ma anche perdere contro tutti e la sconfitta con il Benevento ne è la dimostrazione. All’andata arrivò una sonora sconfitta al Bentegodi, un rotondo 3-0 che fece infuriare il tecnico calabrese, e domani il Milan ha l’opportunità di restituire quella batosta e condannare gli scaligeri alla serie B.