Milan: Gattuso torna al tridente, in attesa dei rinforzi estivi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’esperimento del 442 è durato solo mezz’ora, il tempo di subire il gol di Iemmello contro il Benevento a San Siro, poi Gattuso ha ordinato ai suoi di tornare all’assetto che più conoscono. Il 433 al momento è il modulo che dà maggiori garanzie, nonostante la coperta sia corta in alcuni reparti. Non c’è tempo per fare esperimenti, questo Milan è monocorde e dovrà tirare avanti fino al termine della stagione con il 433, successivamente ci saranno valutazioni in sede di mercato insieme al direttore sportivo per capire la migliore strategia da adottare in estate, se proseguire con questo schieramento o cambiare modulo e apportare le dovute modifiche per acquistare giocatori funzionali.

In attesa del mercato però Gattuso dovrà condurre la barca in porto in queste ultime 4 partite di campionato. Contro il Bologna i rossoneri non possono più perdere altri punti per strada e per questo l’allenatore calabrese ha chiesto un ultimo sforzo ai suoi ragazzi pur consapevole che l’annata è stata molto dispendiosa. In difesa toccherà ancora a Zapata affiancare Bonucci, perché Romagnoli è ancora fuori per infortunio, mentre Calabria e Rodriguez giocheranno sulle fasce. A centrocampo mancherà Lucas Biglia e Locatelli sembrerebbe in vantaggio su Montolivo per un posto da titolare, gli altri due interpreti della mediana saranno Kessie e Bonaventura. In attacco torna titolare Suso dopo aver saltato l’inizio gara col Benevento, mentre Calhanoglu sembrerebbe ristabilito in seguito all’infiammazione al tendine rotuleo, ci sarà a Bologna. Il ballottaggio più importante riguarda l’attacco e sarà tra Cutrone e Kalinic.