Milan, Gattuso torna sul derby: "Non mi sento tradito dai miei giocatori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche del ko nel derby contro l'Inter: "La gara non è stata preparata per pareggiare, ma per affrontare l'Inter in un certo modo. Siamo venuti a mancare nel palleggio, potevamo farlo meglio. Non è assolutamente vero che l'abbiamo preparata per pareggiare. Brucia perdere una gara così, ma non è tutto da buttare. Comunque tutte queste occasioni per l'Inter non le ho viste. Non mi sento tradito dai miei giocatori, ci sono dinamiche che non si possono spiegare. Mi sento offeso quando si dice che abbiamo giocato per il pareggio. Ma una squadra in difficoltà che non è riuscita ad esprimere il suo potenziale. Come fate a dire che abbiamo preparato il derby per pareggiare? Come si fa a preparare una gara per pareggiare?".