© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Che il rapporto tra Gennaro Gattuso e la nuova dirigenza del Milan non sia mai stato eccezionale è noto, ma le parole pre-Samp sembrano aver scosso l’ambiente notevolmente, stando a quanto rivela oggi la Gazzetta dello Sport. Ora il tecnico è concentrato sul 4° posto, ma le scorie restano e i dubbi del tecnico su un futuro in rossonero, anche. Tra le tentazioni ci potrebbe essere anche quella di valutare il proprio futuro in ogni caso, a prescindere da come finirà l’annata. Fermarsi a riflettere dal 27 maggio in poi e chiedersi: ci sono ancora le condizioni per andare avanti?