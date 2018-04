Milan-Gattuso, tre anni per riportare il club ai vecchi fasti

Occhi lucidi e un po’ di commozione per Gennaro Gattuso ieri a Casa Milan per la firma sul rinnovo fino a giugno 2021. Il primo periodo di Rino sulla panchina rossonera ha prodotto un meritato prolungamento contrattuale, ieri è stato un giorno storico perché negli ultimi anni in pochi avevano strappato il rinnovo a campionato in corso (Montella fu a fine stagione). Da oggi però parte una nuova fase dell’avventura di Rino sulla panchina milanista, quella che nel giro di tre anni dovrebbe condurre il club ai fasti di un tempo. La missione è ardua ma non scoraggia Ringhio, anzi, lo gasa ancora di più. Il suo timore era di essere un allenatore di passaggio, finire nel tritacarne come successo in passato con altri ex come Seedorf, Inzaghi e Brocchi, ma Rino è diverso, è riuscito a trasmettere tutto ciò che aveva ai suoi ragazzi, ottenendo buoni risultati in poco tempo. L’auspicio della dirigenza è di aprire un ciclo con Gattuso per tornare a lottare per i vertici in Italia e in Europa: “Con Rino possiamo fare veramente un progetto importante sul lungo periodo”, ha detto l’amministratore delegato Marco Fassone. "C'è tantissimo orgoglio, per me è stato speciale. Ora bisogna fare il nostro percorso, proseguire così. La promessa è quella di un lavoro duro, di riportare il Milan dove merita”, ha invece dichiarato il tecnico calabrese dopo la firma sul nuovo contratto triennale.