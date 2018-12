© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato a Milan TV: "Abbiamo il dovere di rimanere attaccati alla zona Champions - riporta MilanNews.it - La nostra bravura dev'essere arrivare in primavera ed essere attaccati a questo carro, per giocarci qualcosa di importante. Sia da giocatore, ma anche nella breve esperienza da allenatore, ogni tanto mi è capitato di sentire 'ma tanto'. Noi dobbiamo mettere da parte questo, così come tutto quello che abbiamo vinto in passato. In questo momento, però, dobbiamo parlare del presente. Il nostro Scudetto è arrivare in Champions League e noi abbiamo il dovere di mettere qualcosa in più tutti noi. Il rammarico più grande è non aver sfruttato quelle occasioni di allungare sul quinto posto e siamo un po' caduti in depressione per quello. Abbiamo squadre forti come Roma e Lazio con cui ci stiamo giocando questa qualificazione. Fra due giorni abbiamo una battaglia contro la SPAL. Affronteremo una squadra scorbutica e non ci resta che vincere, perché abbiamo regalato abbastanza. C'è troppo pessimismo. E' vero che potevamo fare il salto di qualità e non l'abbiamo fatto, ma respiro un'aria che non mi piace. Anche quando eravamo quarti sembrava quasi scontato e che questa squadra dovesse fare di più in termini di posizioni in classifica. Bisogna anche capire che tipo di giocatori abbiamo e che tipo di giocatori ci sono venuti a mangiare. Sembra che tutto quello che si fa è tutto da buttare via e penso che anche i giocatori percepiscano tutto questo".