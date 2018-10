Milan, Gattuso vuole uno sprint in Europa: torna il Pipita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il successo di Sassuolo non deve essere un evento sporadico, bensì l’inizio di un rilancio del Milan. E questo in sintesi il pensiero di Gattuso a poche ore dalla sfida di Europa League contro i greci dell’Olympiakos. Il tecnico rossonero non vuole sottovalutare i 44 volte campioni di Grecia e spera di dare continuità alla vittoria di Reggio Emilia: “Tanti giocatori hanno parlato di svolta dopo Sassuolo, dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo”, ha affermato l’allenatore calabrese. Per questo in coppa ci sarà poco turnover, solamente quattro cambi rispetto alla formazione tipo dei rossoneri. Torna tra i pali Reina, il titolare quando non si gioca in campionato, in difesa si rivede Zapata accanto a Romagnoli, mentre sugli esterni agiranno Calabria e Rodriguez. A centrocampo ha una grossa possibilità di mettersi in mostra Bakayoko, poco convincente fino ad ora, e prenderà il posto di Kessie. Titolari anche Biglia, Bonaventura e Suso, con Castillejo che verrà schierato esterno sinistro del tridente. La bella notizia per il Milan è il recupero di Gonzalo Higuain, probabilmente titolare questa sera. Il Pipita è stato inserito nella lista dei convocati e sembrerebbe aver vinto il ballottaggio con Patrick Cutrone, anche lui ristabilitosi dopo l’infortunio alla caviglia. Il Milan non vuole sottovalutare l’impegno e spera di dare una sterzata alla stagione conquistando altri tre punti nel girone, e per questo stasera a San Siro scenderà in campo una formazione con tanti titolari.