Franck Kessie potrebbe esserci, Cristian Zapata non ancora. In conferenza stampa , l'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha fatto il punto sulle condizioni dei rossoneri in vista della sfida al Sassuolo: "Zapata non lo convochiamo domani, ha iniziato a corricchiare. Deve ancora fare 4-5 giorni da solo per capire se può allenarsi con il gruppo. Kessie? Ieri ha fatto la prima parte con noi, all'inizio gli dava fastidio la botta. Oggi valutiamo se è a disposizione e vediamo domani".

E Caldara...

"Oggi si è allenato con la Primavera, domani giocherà con la Primavera, giocherà 50 minuti massimo. Non abbiamo la bacchetta magica, viene da 4 mesi d'infortunio, vediamo come va il test di domani, poi decideremo".