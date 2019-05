Milan, Gazidis a Nyon: sentenza attesa per fine maggio-inizio giugno

Nella giornata di ieri l'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, si è recato a Nyon, nella sede della UEFA, insieme ai legali rossoneri e ha esposto le ragioni del club di via Aldo Rossi per cercare uno sconto.

Attesa per la sentenza - Il verdetto chiaramente non è ancora arrivato, visto che la stessa UEFA dovrà adesso riunirsi per emettere la sentenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport arriverà tra la fine di maggio e l'inizio di giugno e riguarderà il triennio 2015-18.