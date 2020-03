Milan, Gazidis al centro del mondo rossonero: Maldini via a fine stagione

Ivan Gazidis al centro del Milan. Dopo l'addio di Boban il sudafricano ha preso in mano tutte le aree del club, compresa quella sportiva e la sua agenda è fitta di impegni, a partire da quello che riguarda il futuro di Paolo Maldini. I due sono in contatto, ma non c’è ancora stato un faccia a faccia. L'ex capitano, comunque, pare destinato a completare l’annata in corso e a uscire di scena. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.