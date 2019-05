© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Gazidis indica la via, per una Milan Revolution che non potrà essere indolore. L'amministratore delegato del Milan, in carica da dicembre, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro della squadra, parlando di come la società si muoverà sul mercato: "Basta false promesse, di illusioni e bugie ce ne sono già state abbastanza. Non cerchiamo top player, ma chi può diventarlo con la nostra maglia. Il nostro è un progetto difficile, arduo, che richiede il massimo impegno e che va sposato totalmente. Questa è la condizione per chiunque voglia venire al Milan".