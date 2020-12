Milan, Gazidis entra nel board dell'ECA. Sarà rappresentante presso il PFSC della UEFA

Ivan Gazidis, CEO del Milan, è stato eletto nel Consiglio Strategico per il Calcio Professionistico (Professional Football Strategy Council), l'organo che riunisce i principali portatori d'interesse del calcio europeo: UEFA, Club, Leghe professionistiche e Associazioni dei calciatori; lo rende noto il sito ufficiale del club rossonero. Gazidis è stato nominato come rappresentante dell'Associazione dei Club Europei (ECA), diventando al contempo membro effettivo dell'Executive Board dell'organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo. Il CEO di AC Milan - che sarà in carica fino al termine del ciclo del Consiglio (2023) - è uno dei quattro rappresentanti dell'ECA all'interno del PFCS, insieme Pedro Lopez Rimenez (Real Madrid CF), Edwin van der Sar (AFC Ajax) and Peter Lawwell (Celtic FC). Ivan Gazidis è anche membro del FIFA Stakeholders Committee (FSC) e presiede l'ECA Competitions Working Group.