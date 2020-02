vedi letture

Milan, Gazidis ha incontrato Emenalo. È stato il dt di Chelsea e Monaco

Nelle passate settimane c'è stato un incontro, a Casa Milan, tra l'ex direttore sportivo di Chelsea e Monaco, Michael Emenalo, e il CFO milanista, Ivan Gazidis, come spiega La Repubblica. L'ex Arsenal non ha convinto né sull'unità di intenti con il duo Boban-Maldini, né sulla smentita di avere incontrato il dirigente del Lipsia Ralf Rangnick. Gazidis si fida di più dei consiglieri personali. Emenalo, in passato, è stato dt del Chelsea - ai tempi di Avram Grant - e del Monaco, come ultima esperienza.