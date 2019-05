Milan, Gazidis ha le idee chiare: via Leonardo e dentro Campos

Possibile rivoluzione in casa Milan, con l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis che sta pensando di cambiare un po' di cose. Il primo che sembra essere in bilico è Leonardo, con La Gazzetta dello Sport di questa mattina che parla della volontà del club di via Aldo Rossi di puntare sui giovani: per questo lo stesso Gazidis vorrebbe un direttore tecnico con abilità da talent scout. Il nome caldo è quello di Luis Campos, attuale ds del Lille. Se alla fine il Diavolo non dovesse riuscire ad arrivare in Champions, l'addio di Leonardo appare quasi certo. Diverso invece il destino di Paolo Maldini, il cui futuro sarà ancora rossonero.