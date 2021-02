Milan, Gazidis: "Ho vissuto qui il lockdown, mi sento milanese. E, da tifoso, la notte sogno"

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky da Milanello dei suoi progetti per il club: "È la mia prima volta in italiano, proviamo. Mi sono innamorato di Milano, è un luogo speciale, anche perché abbiamo vissuto un periodo difficile, terribile. E durante questo periodo ho visto la forza, i sentimenti degli italiani e dopo questo periodo, che ho vissuto qui con mia moglie, mi sento veramente milanese. Il mio insegnante un giorno mi disse: ‘ho una sfida da proporti: devi trovare San Siro’. Il primo giorno a Milano, camminai dai Navigli fino a San Siro, a piedi: ci misi 3 ore".

Il percorso: "Ho vissuto tre carriere: una negli Stati Uniti, quando ero giovane, con un amico. Abbiamo avuto l'idea di creare una nuova lega negli States, una grande sfida, ma dopo ho lavorato come dt per la lega ed è un ruolo particolare, perché in MLS è la lega che prende i giocatori, non le singolare squadre. Dopo sono arrivati all'Arsenal con Wenger, lui è un grande uomo, incredibile. Non solo un allenatore, anche come ruolo tecnico per il club. Sono stato focalizzato sul fuori campo, lo sviluppo del reparto commerciale del club. Adesso al Milan è necessaria una visione totale, sul campo ma anche fuori. Questa visione è molto chiara e condivisa con tutti quelli che lavorano qui, un sogno in un certo senso. Ma non abbiamo vinto niente, siamo sul percorso giusto e la notte sogno, come i tifosi. Ho dei sogni per il club, per la stagione, ma la mattina lavoro: questa è l'attitudine".