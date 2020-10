Milan, Gazidis raffredda la Superlega: "No presupposti per una rottura coi campionati nazionali"

Anche la Superlega nelle parole di Ivan Gazidis, ad del Milan, che ne ha parlato a margine dell'assemblea dei soci del club dei programmi futuri del club: "Da oltre 10 anni si sentono speculazioni sulla Super League, ci sono molte riflessioni in corso sulla cosiddetta Super League. Tuttavia, l'attenzione principale del mondo del calcio rimane sullo sviluppo delle competizioni internazionali esistenti e non ci sono proposte che possano portare a una rottura con i campionati nazionali. Il Milan sta svolgendo un ruolo attivo in tutte le discussioni sullo sviluppo del calcio: la nostra leadership e credibilità ci rende influenti e autorevoli ai diversi tavoli di discussione, in Lega Serie A, ECA, UEFA e FIFA".