Milan, Gazidis-Maldini: lunedì si riprenderà a trattare

© foto di Federico Gaetano

L'incontro di ieri a Casa Milan ha avvicinato le parti in gioco, ma per la fumata bianca bisogna ancora aspettare. Invan Gazidis e Paolo Maldini stanno portando avanti un dialogo costruttivo per riuscire a trovare l'intesa giusta, Paolo vuole avere un quadro completo prima di accettare il ruolo di direttore tecnico e immergersi completamente in questa avventura piena di responsabilità.

Le trattative proseguono, ma ci sarà un nuovo appuntamento solamente da lunedì, perché stasera l'amministratore delegato del Milan sarà a Madrid per assistere alla finale di Champions League tra il Liverpool e il Tottenham. Un modo anche per intrattenere relazioni con l'Uefa e con esponenti di altri club. Tuttavia la sensazione è che si proceda verso un accordo con Maldini, altrimenti i dialoghi si sarebbero già interrotti, ma è scontato che qualcosa va ancora limato. Maldini vorrebbe avere pieni poteri decisionali e circondarsi di uno staff specifico, ma allo stesso tempo anche Elliott inserirà figure fidate che decideranno insieme all'ex bandiera rossonera. Una su tutte potrebbe essere Moncada, attualmente capo dell'area scout, e in procinto di assumere una carica più importante con ulteriori mansioni.

Intanto a 4 giorni dalle proprie dimissioni è tornato a parlare l'ex tecnico Gennaro Gattuso, che ha voluto rassicurare i tifosi sul futuro societario:"Il Milan è qualcosa che rimane sempre dentro di me, mi ha dato una enorme possibilità sia da allenatore che da giocatore. È stata una scelta sofferta ma in questo momento era giusto farla. Il club è in buone mani, ci sono dirigenti in gamba e la società è composta da grandi uomini. I tifosi stiano tranquilli, non si devono preoccupare".