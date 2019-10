© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è intervenuto durante l'assemblea degli azionisti del club rossonero e ha affrontato uno dei temi più scottanti, quello del mercato e dell'assenza di leader nello spogliatoio: "È stato doloroso rimanere fuori dall'Europa, ma bisogna migliorare la squadra e tenere sotto controllo i costi. Abbiamo una strategia chiara: investire nei giovani, come per esempio Bennacer, Leao, Piatek ed Hernandez. Questo non significa che non investiremo nei leader di esperienza; è già successo con Higuain e lo faremo di nuovo se ci sarà l'occasione giusta. Maldini e Boban stanno facendo un ottimo lavoro, ma ci vorrà tempo. Se bruceremo soldi in giocatori in declino non solo avremo problemi dal punto di vista finanziario, ma anche tecnico".