Milan, Gazidis non ha gradito le dichiarazioni di Rangnick: Pioli resta in corsa

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo il botta e risposta di ieri con Maldini e Rangnick protagonisti, oggi è il giorno delle riflessioni. Gazidis è entusiasta del tecnico tedesco da un punto di vista tecnico, ma non sono piaciute le ripetute dichiarazioni arrivate dalla Germania che vengono vissute come un tentativo di mettere pressione al club nel bel mezzo di una complicata negoziazione. Questa insistenza da parte dell'allenatore oggi dirigente al Lipsia, dimostrano solo che l'accordo ancora non è stato raggiunto, tanto che dalle parti di via Aldo Rossi non si escludono altri profili. Neanche quello di Stefano Pioli, visto che per il momento non si sa neanche se la stagione attualmente sospesa riprenderà mai.