Milan, Gazidis parla chiaro: "Una possibile Superlega Europea? Non con queste modalità"

Ivan Gazidis, ad del Milan, è stato intervistato dalla BBC. Una lunga panoramica su calcio giocato e non solo: "Una possibile Superlega Europea? È un discorso che probabilmente va avanti da più di 20 anni. La realtà è che ci sono molti modi in cui il calcio europeo può svilupparsi e crescere nei prossimi 5-10 anni. Non credo che ci siano grandi possibilità di vedere una Superlega nel modo in cui le persone ne parlano ora. Penso che potrebbero esserci sviluppi nel modo in cui si svolge la Champions League? Assolutamente sì. È una conversazione che dovremmo avere e dovremo farlo con una mentalità aperta".