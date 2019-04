© foto di Federico De Luca

Gennaro Gattuso terminerà la propria esperienza sulla panchina del Milan al termine della stagione in corso. Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato arrivato dopo la lunga esperienza all'Arsenal, ha messo nel mirino Mauricio Pochettino, ritenuto perfetto per il nuovo corso rossonero. L'argentino però piace molto anche ai "cugini" nerazzurri che potrebbero dover trovare un sostituto di Spalletti in vista del prossimo campionato. L'alternativa milanista resta Maurizio Sarri che potrebbe salutare il Chelsea anche in caso di approdo in Champions League. A riportarlo è Tuttosport.