Milan, Gazidis rompe gli indugi per Szoboszlai: pronti 20 milioni di euro

vedi letture

Dominik Szoboszlai è uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan. A soli 19 anni è uno dei centrocampisti più promettenti in Europa ma il Salisburgo è pronto a trattare la sua cessione. I rossoneri hanno deciso di affondare il colpo per allontanare le altre pretendenti, con Gazidis pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro, cifra non lontana dalla richiesta del club austriaco. Se Rangnick poi dovesse mettere una buona parola per chiudere la trattativa, ecco che le cose potrebbero diventare più semplici per i dirigenti milanisti pronti a ringiovanire la rosa con talenti da trasformare in campioni. A riportarlo è Tuttosport.