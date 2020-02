vedi letture

Milan, Gazidis su Rangnick: "Nessuno sta pensando al nuovo tecnico. Pioli resta in pole"

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista all'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Tra i tanti argomenti toccati, non poteva mancare la domanda su Ralf Rangnick, tecnico accostato con forza al Milan per la prossima stagione. Un'ipotesi smentita da Gazidis: "Nessuno al Milan sta pensando ad un nuovo allenatore", ha detto l'a.d. rossonero, elogiando il lavoro di Pioli: "È arrivato in una situazione difficile ed ha fatto un lavoro straordinario. Resta in pole position anche per il futuro".