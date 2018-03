Milan, Gazzetta: "Gattuso promosso: entro fine mese il rinnovo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gattuso promosso, il Milan offre il rinnovo. E' quanto scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che il tecnico rossonero s'è conquistato la fiducia del club che presto lo convocherà per aprire un ciclo insieme. Il rinnovo è dietro l'angolo - si legge - e da quanto filtra significa entro fine mese. La sosta per le nazionali agevolerà l'appuntamento che porterà all'intesa. Gattuso ha sempre detto che rinnovare col Milan sarebbe stato un sogno ed è successo tutto in fretta: ci ha messo appena tre mesi e mezzo a conquistare i giocatori, macinare risultati e sedurre il club con la lotta per il quarto posto che sembrava nemmeno un miraggio, una finale di Coppa Italia e 13 gare senza perdere.