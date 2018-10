Milan-Genoa 1-0 all'intervallo. Ai rossoneri basta un lampo di Suso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Poco spettacolo a San Siro per il recupero del primo turno di Serie A. Il Milan la sblocca dopo quattro minuti grazie a una prodezza di Suso, poi controlla pur rischiando qualcosina soprattutto per demeriti propri che per meriti del Genoa. Rete del vantaggio arrivata con l'ennesimo sinistro dalla distanza dell'esterno spagnolo che piega le mani di Radu. Stato di forma eccezionale per il numero 8 che si era sbloccato a San Siro domenica scorsa contro la Sampdoria. Alcune leggerezze, prima di Bakayoko, poi di Donnarumma fanno venire i brividi a San Siro che si spazientisce e fischia. Piatek, a secco da due partite, si rende protagonista con un tiro a giro che finisce fuori di poco. Per il resto Milan che punta soprattutto sul possesso palla, senza tuttavia riuscire a sfondare al centro: al netto del gol un paio di altre occasioni, tutte nei primi 10 minuti per poi quasi eclissarsi. Da valutare le condizioni di Patrick Cutrone che ha preso un brutto colpo al braccio sinistro.