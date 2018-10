Milan-Genoa 1-1, deviazione decisiva: è autogol di Romagnoli per la Lega

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la Lega Serie A è autogol di Alessio Romagnoli e non gol di Cristian Kouamè: il riferimento è ovviamente alla gara in corso a San Siro tra Milan e Genoa, ultima gara della prima giornata del campionato di Serie A 2018-19, rinviata a stasera in seguito al tragico crollo del ponte Morandi. Troppo netta la deviazione del difensore, con la Lega che ha precisato sul proprio sito come non si possa assolutamente considerare il tiro dell'attaccante del Genoa diretto verso la porta.