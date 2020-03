Milan-Genoa 1-2 al 77': Ibrahimovic accorcia le distanze

Il Milan accorcia le distanze al 77': corner di Castillejo, Bonaventura calcia senza pensarci due volte colpendo Soumaoro. Ibrahimovic, come un rapace, si fa trovare subito pronto e in girata segna l'1-2. Terzo gol in campionato per lo svedese.