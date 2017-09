Milan, gettate le basi per Pellegri: club al lavoro per gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Basi gettate per Pellegri, club al lavoro per gennaio". Titola così La Gazzetta dello Sport sul Milan, guarda anche al futuro e dà priorità al baby centravanti. Il suo agente è Giuseppe Riso che lo aveva osservato qualche anno fa e ne rimase folgorato. Le frequenti visite del manager nella sede rossonera hanno portato a "gettare le basi per un accordo futuro". Non c’è niente di ufficiale e niente di scritto, come sottolineano dalla dirigenza, ma una sorta di prelazione che, se vorrà, il club potrà magari esercitare già a gennaio. Il futuro di Pietro Pellegri (16), dunque, può essere a tinte rossonere.