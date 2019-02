Milan già operativo sul mercato, ma anche lo stadio è un tema caldo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan ci riproverà per Allan Saint-Maximin, talentuoso esterno d’attacco del Nizza. Il classe 1997 era stato il sogno di mercato delle ultime 48 ore del mercato rossonero a gennaio, ma l’operazione non si è mai sbloccata a causa delle pretese dei francesi, la cui richiesta superava i 35 mln. A giugno potrebbe cambiare tutto e Leonardo è ripartito all’assalto di Saint-Maximin e nel corso del mese di febbraio ci sarà un incontro con il Nizza per strappare un’opzione in vista del mercato estivo, in modo da cautelarsi nel caso in cui dovessero bussare altri club. E’ un Milan che vuole ulteriormente ringiovanire la rosa dopo i colpi Piatek e Paquetà, e seguire l’indicazione della proprietà americana di investire sui migliori talenti del panorama europeo.

Se da un lato Leonardo e Maldini sono operativi per anticipare colpi di mercato già in Primavera, dall’altra parte il presidente Scaroni ha parlato ieri del nuovo stadio a Milano: “Ci siamo lanciati nel progetto stadio, in cui credo moltissimo e sono convinto che avremo il miglior stadio del mondo", ha detto il numero uno rossonero. “Le due ipotesi sono la costruzione di uno stadio nuovo e l'ammodernamento San Siro. Ogni ipotesi ha pregi e difetti, ma il nostro obiettivo è quello di dare uno stadio di grande livello a Milano, che faccia di Milano la capitale del calcio. Forse costruire un nuovo stadio potrebbe essere più facile, ma ci sono anche ristrutturazioni di livello come per esempio lo stadio di Anfield. Nei prossimi mesi ne sapremo di più".

Oggi nuovo allenamento al centro sportivo di Milanello per i ragazzi di Gattuso, la gara col Cagliari si avvicina e ogni passo deve essere calibrato al meglio per restare aggrappati con i denti al quarto posto. Ieri Lucas Biglia si è allenato in gruppo per tutta la seduta e sembra ormai recuperato.