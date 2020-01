Milan, già sei operazioni sul mercato: in arrivo la settima

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quindici giorni di mercato e già sei operazioni di mercato per il Milan. Via Reina, Borini e Caldara, sono arrivati Begovic, Kjaer e Ibrahimovic e probabilmente presto andrà via anche il terzino svizzero Ricardo Rodriguez. Ieri c’è stato un incontro in sede tra l’agente Gianluca Di Domenico, i dirigenti milanisti e alcuni emissari del Psv. Manca ancora qualcosa per arrivare all’intesa definitiva, perché i rossoneri per non registrare una minusvalenza a bilancio dovranno incassare almeno 6 milioni di euro (proveranno ad ottenere di più dalla cessione). La formula dovrebbe essere a titolo definitivo o obbligo di riscatto, e si sta lavorando per limare i dettagli. Per Rodriguez è arrivato il momento dell’addio dopo aver giocato davvero poco in questa stagione in seguito all’arrivo di Hernandez.

Ma è possibile che ci saranno altre cessioni, e di conseguenza altri arrivi in questo mercato di gennaio molto particolare per i colori rossoneri. Sul mercato c’è mezza squadra, da Suso a Kessie, passando per Piatek, Paquetà, Rebic e Biglia, e tutte le offerte che arriveranno in sede saranno valutate. E’ un discorso tecnico, perché sono giocatori acquistati dalle precedenti gestioni, ma anche di bilancio, perché in molti casi gli ingaggi sono sproporzionati rispetto al valore del giocatore. E’ un mese complicato, ma un mercato dinamico che sta portando a tanti cambiamenti in rosa.