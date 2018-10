Milan, già versati 5 mln di euro nelle casse del Flamengo per Paquetà

Arrivano ulteriori dettagli in merito al trasferimento di Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan. Il club meneghino, si legge su 'Coluna do Flamengo', ha già versato 5 milioni di euro nelle casse della società brasiliana. Gli altri 30 milioni verranno versati in tre rate tra il 2019 e il 2020.