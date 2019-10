Milan-Giampaolo, addio dopo 99 giorni. Solo Brocchi è durato meno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo 99 giorni (111 se consideriamo il 19 giugno, data dell'annuncio, ma la stagione inizia formalmente l'1 luglio) si chiude l'avventura di Marco Giampaolo alla guida del Milan. Nel post-Allegri, soltanto Cristian Brocchi è durato meno, ma, a differenza dell'attuale tecnico del Monza, subentrato in corsa, Giampaolo ha iniziato la stagione. 72 giorni e 6 giornate per Brocchi, 99 e 7 per l'ex Sampdoria, che con l'ex numero 32 condivide il quinto posto nella classifica dell'allenatore del Milan con il minor numero di partite.

I tecnici del post Allegri

CLARENCE SEEDORF

In carica dal 16 gennaio 2014

Fine mandato: 9 giugno 2014

Durata mandato: 144 giorni

FILIPPO INZAGHI

In carica dal 9 giugno 2014

Fine mandato: 16 giugno 2015

Durata mandato: 372 giorni

SINISA MIHAJLOVIC

In carica dal 16 giugno 2015

Fine mandato: 12 aprile 2016

Durata mandato: 301 giorni

CRISTIAN BROCCHI

In carica dal 12 aprile 2016

Fine mandato: 30 giugno 2016

Durata mandato: 72 giorni

VINCENZO MONTELLA

In carica dall'1 luglio 2016

Fine mandato: 27 novembre 2017

Durata mandato: 514 giorni

GENNARO GATTUSO

In carica dal 27 novembre 2017

Fine mandato: 28 maggio 2019

Durata mandato: 547 giorni

MARCO GIAMPAOLO

In carica dall'1 luglio 2019

Fine mandato: 8 ottobre 2019

Durata mandato: 99 giorni

Gli allenatori del Milan con meno panchine

GUNNAR GREN E FRANCESCO ZAGATTI - 2 partite

PAOLO BARISON - 5 partite

DANIELE ANGELONI - 6 partite

CRISTIAN BROCCHI E MARCO GIAMPAOLO - 7 partite